Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске на ходу загорелся автобус с пассажирами

В Новочеркасске на ходу загорелся автобус с пассажирами
Фото для иллюстрации

Общественный транспорт горел в Новочеркасске. Происшествие случилось 12 февраля около 13:30.

Автобус № 2 маршрута Азовский рынок — микрорайон Соцгородок ехал по спуску Герцена. В это время внутри находились 15 пассажиров. Неожиданно из-под капота начал валить дым. За короткое время небольшой пожар удалось потушить. Предположительно, ЧП произошло из-за замыкания электропроводки.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.