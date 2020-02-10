В Новочеркасске на ходу загорелся автобус с пассажирами
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Общественный транспорт горел в Новочеркасске. Происшествие случилось 12 февраля около 13:30.
Автобус № 2 маршрута Азовский рынок — микрорайон Соцгородок ехал по спуску Герцена. В это время внутри находились 15 пассажиров. Неожиданно из-под капота начал валить дым. За короткое время небольшой пожар удалось потушить. Предположительно, ЧП произошло из-за замыкания электропроводки.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.