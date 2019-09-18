В Ростове 10-летняя девочка попала под колёса кроссовера



Фото: om-saratov.ru

В Ростове школьница попала под колёса иномарки. ДТП произошло утром 20 сентября на улице Платона Кляты.



По предварительным данным, в районе дома № 1 девочка выбежала на проезжую часть перед двигавшимся «Форд Куга». За рулём иномарки находилась 54-летняя женщина. Она резко затормозила перед неожиданно появившимся пешеходом. Но столкновения избежать не удалось.

- В результате ДТП несовершеннолетняя получила различные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Девочку доставили в больницу. По факту дорожного происшествия проводится проверка.