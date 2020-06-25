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На берегу водохранилища в ростовской области нашли труп мужчины

На берегу водохранилища в ростовской области нашли труп мужчины
Труп пожилого мужчины обнаружили на берегу водоёма в Ростовской области. Происшествие случилось 24 июня в Новошахтинске.

По данным портала Donday.ru, тело пенсионера было найдено около Соколово-Кундрюченского водохранилища. На место вызвали правоохранителей, которые вскоре установили личность умершего. Им оказался 71-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина утонул. Все обстоятельства смерти пенсионера устанавливаются.

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