На берегу водохранилища в ростовской области нашли труп мужчины
Труп пожилого мужчины обнаружили на берегу водоёма в Ростовской области. Происшествие случилось 24 июня в Новошахтинске.
По данным портала Donday.ru, тело пенсионера было найдено около Соколово-Кундрюченского водохранилища. На место вызвали правоохранителей, которые вскоре установили личность умершего. Им оказался 71-летний местный житель.
По предварительной информации, мужчина утонул. Все обстоятельства смерти пенсионера устанавливаются.