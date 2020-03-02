На берегу Цимлянского водохранилища нашли тела мужчины и женщины



На городском пляже в Цимлянске обнаружены мёртвыми мужчина и женщина. Их тела нашли на берегу водохранилища местными жителями 3 марта.



Трупы находились в воде на городском пляже, donday-volgodonsk.ru. На вид погибшей женщине около60 лет, мужчине – 30. По предварительным данным, они состояли в родстве. Известно, что погибшие жили в Цимлянске.



Мужчина и женщина были одеты в зимние куртки, когда их нашли. Следов насильственной смерти при предварительном осмотре на телах не обнаружено.



В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства смерти жителей Цимлянска. Точную причину смерти установят специалисты в ходе экспертизы.