На берегу озера в Ростове нашли тело молодого человека



Тело парня нашли на берегу водоёма в Ростове-на-Дону. Инцидент случился 2 июня на Лесном озере. На 29-летнего Александра Т. без признаков жизни наткнулись отдыхающие.



Очевидцы тут же вызвали правоохранителей. В ходе осмотра места происшествия и тела следов криминальной смерти не обнаружено. Также не найдено признаков борьбы.



Эксперты отметили, что на ощупь кости Александра целы.



- Следственным отделом проводится проверка по факту обнаружения тела, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Отметим, что свидетелей происшествия вид трупа не сильно испугал. Видимо, любопытство взяло верх над другими чувствами, потому что вокруг стояло много людей, пока правоохранители осматривали труп.