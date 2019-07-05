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Под Ростовом в заброшенной постройке нашли труп парня

Под Ростовом в заброшенной постройке нашли труп парня
В Батайске Ростовской области обнаружили труп молодого человека. Тело нашли 7 июля недалеко от Солёного озера. Почти две недели 25-летнего Юрия К. разыскивали родные.

Парень пропал 26 июня. В тот день он сказал родителям, что пошёл на рыбалку. Обратно Юрий не пришёл. Когда самостоятельно не удалось его найти, члены семьи пошли в полицию. Сообщается, что в течение нескольких дней знакомые видели его на улицах Батайска. Спустя 12 дней, 7 июля, в одной из заброшенных построек сотрудники местного кафе нашли труп. Тело сильно сгнило.

- Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Также не обнаружено никаких телесных повреждений, кости целы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту обнаружения трупа проводится проверка.

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