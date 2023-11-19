На трассе Ростов – Волгодонск в ДТП с грузовиком пострадал водитель «БМВ»

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На автодороге Ростов – Волгодонск произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась 19 ноября около 14:00.В районе Семикаракорска водитель «БМВ» потерял управление над авто. Легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Хендай». Удар оказался настолько сильным, что многотонную машину отбросило в кювет, где она опрокинулась на бок.- В результате ДТП 29-летний водитель «БВМ» получил травмы. Его доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.