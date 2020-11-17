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В Ростовской области будут судить водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП со школьницей

В Ростовской области будут судить водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП со школьницей
В Ростовской области мужчине предъявлено обвинение за участие в ДТП, жертвой которого стала несовершеннолетняя девочка. Как 18 ноября сообщили в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

История этого происшествия тянется с октября 2019 года. ДТП произошло на улице Студенческой в хуторе Груцинов вечером 4 октября. Мужчина за рулем «Мазды» сбил 15-летнюю и 17-летнюю школьниц, которые шли по обочине вдоль трассы Данилов – Каменск-Шахтинский. Вместо того чтобы дождаться сотрудников правоохранительных органов и «скорую», шофер скрылся с места ЧП. Впоследствии одна из пострадавших девочек скончалась от полученных травм.

За рулем иномарки оказался местный житель Бахтияр Гусейнов. Мужчина был объявлен в розыск. Когда его задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время следствием собрана доказательственная база, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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