В Ростовской области будут судить водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП со школьницей
В Ростовской области мужчине предъявлено обвинение за участие в ДТП, жертвой которого стала несовершеннолетняя девочка. Как 18 ноября сообщили в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.
История этого происшествия тянется с октября 2019 года. ДТП произошло на улице Студенческой в хуторе Груцинов вечером 4 октября. Мужчина за рулем «Мазды» сбил 15-летнюю и 17-летнюю школьниц, которые шли по обочине вдоль трассы Данилов – Каменск-Шахтинский. Вместо того чтобы дождаться сотрудников правоохранительных органов и «скорую», шофер скрылся с места ЧП. Впоследствии одна из пострадавших девочек скончалась от полученных травм.
За рулем иномарки оказался местный житель Бахтияр Гусейнов. Мужчина был объявлен в розыск. Когда его задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело.
- В настоящее время следствием собрана доказательственная база, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.