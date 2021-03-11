На трассе под Таганрогом 17-летняя девушка погибла в ДТП

На трассе под Таганрогом произошло смертельное ДТП с участием двух несовершеннолетних. Авария случилась ранним утром 13 марта на трассе Покровское - Таганрог.За рулем автомобиля «Форд Фокус» находился 26-летний парень. У водителя не было прав, но это не помешало ему взять с собой двух несовершеннолетних пассажирок. В дороге шофер не справился с управлением и вылетел в кювет. Из-за произошедшего иномарка опрокинулась на бок.- В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Еще одна 16-летняя пострадавшая была доставлена в больницу с травмами.