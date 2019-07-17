Труп мужчины, перевернувшегося на моторной лодке в Ростове, нашли спустя два дня



В реке выловили труп одного из пассажиров, перевернувшихся на моторной лодке в Ростове. Тело мужчины нашли 19 июля, спустя два дня после происшествия.



Инцидент случился 17 июля около 16:30 возле Кумженской рощи. Три человека отправились поплавать на моторной лодке. По неизвестным пока причинам она перевернулась. Двум пассажирам удалось спастись, третьего сразу найти не смогли. Спасатели около двух дней прочёсывали акваторию. Его труп нашли примерно в двух километров от места происшествия.



Помощник руководителя Южного СУТ СКР Анна Терземан добавила, что по факту ЧП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.