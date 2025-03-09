Мотоциклист врезался в припаркованную машину в Ростове

Фото: соцсцети.

В Ростове мотоциклист влетел в припаркованный автомобиль. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях 9 марта.Авария случилась в районе парка Плевен, на Коммунистическом проспекте.Очевидцы сообщили, что мотоциклист ехал с высокой скоростью и потерял управление. В результате двухколесный транспорт врезался в припаркованный автомобиль «Хендай Акцент».Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован с переломами. На месте аварии ему оказали помощь очевидцы.