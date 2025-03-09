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Мотоциклист врезался в припаркованную машину в Ростове

Мотоциклист врезался в припаркованную машину в Ростове
В Ростове мотоциклист влетел в припаркованный автомобиль. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях 9 марта.

Авария случилась в районе парка Плевен, на Коммунистическом проспекте.

Очевидцы сообщили, что мотоциклист ехал с высокой скоростью и потерял управление. В результате двухколесный транспорт врезался в припаркованный автомобиль «Хендай Акцент».

Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован с переломами. На месте аварии ему оказали помощь очевидцы.
Фото: соцсцети.
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