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В Ростове мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой

В Ростове мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой

Ночью в Ростове произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась около полуночи 4 июня на проспекте Коммунистическом.

Как рассказали очевидцы происшествия, столкновение мотоцикла и иномарки произошло в районе парка «Сказка». От удара водитель двухколесного транспорта отлетел на несколько метров. Молодой человек получил многочисленные травмы, переломы и ушибы. Его госпитализировали в БСМП № 2 Ростова.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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