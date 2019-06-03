В Ростове мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой





Ночью в Ростове произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась около полуночи 4 июня на проспекте Коммунистическом.



Как рассказали очевидцы происшествия, столкновение мотоцикла и иномарки произошло в районе парка «Сказка». От удара водитель двухколесного транспорта отлетел на несколько метров. Молодой человек получил многочисленные травмы, переломы и ушибы. Его госпитализировали в БСМП № 2 Ростова.



В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.