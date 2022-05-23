Мотоциклист и два пешехода пострадали в массовом ДТП с легковушкой в Таганроге

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В Таганроге в массовом ДТП с участием мотоцикла пострадали три человека. Авария произошла вечером 24 мая на улице Свободы.По предварительным данным, 23-летний парень за рулем «ВАЗ-21120» выезжал со двора и не пропустил мотоциклиста, который ехал по главной. В результате аварийной ситуации они столкнулись. Мотоцикл отлетел на пешеходов, а легковушку отбросило на припаркованный «Матиз».- Травмы получили 25-летний мотоциклист, а также 24-летняя и 28-летний пешеходы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами их госпитализировали.Машины и мотоцикл также получили повреждения.