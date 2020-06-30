Мопед столкнулся с легковушкой в Ростовской области

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В городе Донецке Ростовской области произошло ДТП с участием мопеда. Авария случилась поздно вечером 30 июня.Двухколёсный транспорт и «Лада Приора» столкнулись на пересечении улиц Комсомольской и Казакова. По предварительной информации, мужчина за рулём автомобиля, поворачивая на перекрестке, не включил сигнал поворота. Водитель мопеда, двигавшийся наперерез машине, не предвидя маневра автомобилиста, на большой скорости врезался в бок легковушки.В результате происшествия водитель двухколёсного транспорта получил ссадины и ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.