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Мопед столкнулся с легковушкой в Ростовской области

Мопед столкнулся с легковушкой в Ростовской области
Фото: novostdon.ru
В городе Донецке Ростовской области произошло ДТП с участием мопеда. Авария случилась поздно вечером 30 июня.

Двухколёсный транспорт и «Лада Приора» столкнулись на пересечении улиц Комсомольской и Казакова. По предварительной информации, мужчина за рулём автомобиля, поворачивая на перекрестке, не включил сигнал поворота. Водитель мопеда, двигавшийся наперерез машине, не предвидя маневра автомобилиста, на большой скорости врезался в бок легковушки.

В результате происшествия водитель двухколёсного транспорта получил ссадины и ушибы. Госпитализация ему не понадобилась.

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