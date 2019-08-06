Два человека пострадали при столкновении мопеда и легковушки в Ростовской области



В ДТП с участием легковушки и мопеда в Ростовской области пострадали двое. Авария произошла 7 августа в посёлке Аюта в районе Шахт.



Около 10 часов по улице Платова двигался автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 49-летнего мужчины. Возле дома № 67а, поворачивая налево, он не уступил дорогу двум парням на мопеде «Орион». Двухколёсный транспорт врезался в легковушку.



- В результате столкновения пострадали 20-летний водитель и 18-летний пассажир мопеда, - сообщили в ОГИБДД города Шахты.



Молодых людей доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.