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Два человека пострадали при столкновении мопеда и легковушки в Ростовской области

Два человека пострадали при столкновении мопеда и легковушки в Ростовской области
В ДТП с участием легковушки и мопеда в Ростовской области пострадали двое. Авария произошла 7 августа в посёлке Аюта в районе Шахт.

Около 10 часов по улице Платова двигался автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 49-летнего мужчины. Возле дома № 67а, поворачивая налево, он не уступил дорогу двум парням на мопеде «Орион». Двухколёсный транспорт врезался в легковушку.

- В результате столкновения пострадали 20-летний водитель и 18-летний пассажир мопеда, - сообщили в ОГИБДД города Шахты.

Молодых людей доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

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