Водитель пострадал при столкновении грузовиков в Ростовской области



Фото для иллюстрации www.yugtimes.com

На Дону в результате ДТП с участием грузовиков пострадал один из водителей. Авария произошла на 369-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский вечером 28 октября.



По предварительным данным, 58-летний водитель японского грузовика «Хино» не выбрал безопасный интервал и врезался в ехавший впереди КамАЗ.

- В аварии пострадал водитель «Хино», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Мужчину доставили в больницу.



34-летний водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.