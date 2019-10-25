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Водитель пострадал при столкновении грузовиков в Ростовской области

Водитель пострадал при столкновении грузовиков в Ростовской области
Фото для иллюстрации www.yugtimes.com
На Дону в результате ДТП с участием грузовиков пострадал один из водителей. Авария произошла на 369-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский вечером 28 октября.

По предварительным данным, 58-летний водитель японского грузовика «Хино» не выбрал безопасный интервал и врезался в ехавший впереди КамАЗ.
- В аварии пострадал водитель «Хино», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Мужчину доставили в больницу.

34-летний водитель КамАЗа в аварии не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

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