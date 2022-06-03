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В Батайске пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда

В Батайске пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда
В Батайске 78-летняя женщина погибла под колесами пассажирского поезда. Трагедия случилась 5 июня.

По предварительной информации, в районе перегона Васильево-Петровская - Орловка-Кубанская бабушка шла на дачу. В какой-то момент на горизонте появился поезд. Женщина не слышала, как он приближался сзади. Когда она увидела огромный ж/д транспорт, было уже поздно. Пенсионерка не успела отойти с дороги и попала под поезд.

- Полицейские установили личность погибшей, - сообщили в УТ МВД России по СКФО. - Ею оказалась 78-летняя жительница Ростова-на-Дону.

Поезд движется со скоростью 20 метров в секунду, а тормозной путь в среднем составляет около километра. Поэтому машинисты зачастую не успевают остановиться перед пешеходами. Поэтому не стоит ходить по рельсам без необходимости.
Фото: Rostov.ru.
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