В Батайске пожилая женщина погибла под колесами пассажирского поезда

Фото: Rostov.ru.

В Батайске 78-летняя женщина погибла под колесами пассажирского поезда. Трагедия случилась 5 июня.По предварительной информации, в районе перегона Васильево-Петровская - Орловка-Кубанская бабушка шла на дачу. В какой-то момент на горизонте появился поезд. Женщина не слышала, как он приближался сзади. Когда она увидела огромный ж/д транспорт, было уже поздно. Пенсионерка не успела отойти с дороги и попала под поезд.- Полицейские установили личность погибшей, - сообщили в УТ МВД России по СКФО. - Ею оказалась 78-летняя жительница Ростова-на-Дону.Поезд движется со скоростью 20 метров в секунду, а тормозной путь в среднем составляет около километра. Поэтому машинисты зачастую не успевают остановиться перед пешеходами. Поэтому не стоит ходить по рельсам без необходимости.