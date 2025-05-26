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В Ростове на перегоне под колесами пассажирского поезда погибла пожилая женщина

В Ростове на перегоне под колесами пассажирского поезда погибла пожилая женщина

В Ростове-на-Дону трагически скончалась пожилая женщина, попав под пассажирский поезд. Информацию об инциденте предоставили в пресс-центре УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел на 1223-м километре железнодорожного участка между станциями «Зоосад» и «Ростов-Главный», где пассажирский поезд смертельно травмировал женщину. Установлено, что погибшей была 65-летняя ростовчанка.

Предварительное расследование указывает на то, что пенсионерка нарушила установленные правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

Стоит подчеркнуть, что остановка поезда, находящегося в движении, представляет собой сложную задачу. За секунду локомотив проходит значительное расстояние – около 20 метров, а для полной остановки требуется тормозной путь протяженностью около километра.
Фото: Дондей
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