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Под Ростовом нашли мёртвым пропавшего пенсионера

Под Ростовом нашли мёртвым пропавшего пенсионера

В Батайске нашли мёртвым пропавшего пенсионера. Трагическую новость сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 14 сентября.

65-летний Анатолий Синченко пропал 11 сентября. Утром он вышел из своего дома на улице Советской и обратно не вернулся. Обеспокоенные родственники сразу начали поиски. Они обратились в полицию и к волонтёрам. Добровольцы распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшего. Однако найти мужчину не удалось.

Спустя несколько дней батайчанина обнаружили мёртвым. Обстоятельства его смерти сейчас устанавливают. Известно, что пенсионер нуждался в медицинской помощи.

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