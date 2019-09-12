Под Ростовом нашли мёртвым пропавшего пенсионера





В Батайске нашли мёртвым пропавшего пенсионера. Трагическую новость сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 14 сентября.



65-летний Анатолий Синченко пропал 11 сентября. Утром он вышел из своего дома на улице Советской и обратно не вернулся. Обеспокоенные родственники сразу начали поиски. Они обратились в полицию и к волонтёрам. Добровольцы распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшего. Однако найти мужчину не удалось.



Спустя несколько дней батайчанина обнаружили мёртвым. Обстоятельства его смерти сейчас устанавливают. Известно, что пенсионер нуждался в медицинской помощи.