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В Ростовской области нашли мёртвой пропавшую в июне пенсионерку

В Ростовской области нашли мёртвой пропавшую в июне пенсионерку

В Ростовской области нашли пропавшую два месяца назад пенсионерку. Тело Татьяны Беляевой обнаружили 21 августа.

61-летняя женщина пропала 20 июня в посёлке Глубокий Каменского района. Она вышла из своего дома и бесследно исчезла. Спустя два месяца костные останки там же в посёлке недалеко от улицы Толстого заметил местный житель. Мужчина позвонил в полицию.
- По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – Точную причину смерти установят эксперты.

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