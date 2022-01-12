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МЧС усилило группировку для тушения пожара на молочном заводе в Ростовской области

МЧС усилило группировку для тушения пожара на молочном заводе в Ростовской области

К тушению пожара на территории молокозавода в слободе Родионово-Несветайской подключились 56 человек и 19 единиц техники. Возгорание началось около девяти часов утра 14 января на улице Гвардейцев-Танкистов, 10Х.

Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Стихия долго не отступает. В регионе сейчас довольно ветрено, и огонь быстро распространяется. Клубы дыма и языки пламени заполнили почти всю территорию завода. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы.

О пострадавших информации пока нет.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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