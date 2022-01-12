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В Ростовской области на огромной площади полыхает здание молокозавода: видео

В Ростовской области на огромной площади полыхает здание молокозавода: видео

В слободе Родионово-Несветайской горит производственное здание молокозавода. ЧП случилось около девяти часов утра 14 января на улице Гвардейцев-Танкистов, 10Х.

Сотрудники завода заметили дым, который распространился по территории завода площадью 500 квадратных метров. Затем они услышали громкие хлопки. Выйдя на улицу, люди увидели, что полыхает кровля одноэтажного здания. Работники вызвали пожарных. На момент их прибытия огнем было охвачено 100 квадратных метров помещения. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.



В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на месте пожара работают 47 человек на 14 спецмашинах. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.
Скрин/Видео: ГУ МЧС по Ростовской области
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