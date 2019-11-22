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Масштабный пожар тушат вдоль трассы Батайск – Азов

Масштабный пожар тушат вдоль трассы Батайск – Азов
Фото: vk.com/rostovnadonu
Крупный ландшафтный пожар тушат под Ростовом. Пламя распространяется вдоль трассы Батайск - Азов.

Возгорание началось 25 ноября около 16 часов в Батайске за садоводческим товариществом Гидромеханизатор. Загорелся сухой камыш.
- Угрозы населенному пункту нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Площадь пожара уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают 13 спасателей и три единицы техники.



Видео: vk.com/rostovnadonu

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