Масштабный пожар тушат вдоль трассы Батайск – Азов
Фото: vk.com/rostovnadonu
Крупный ландшафтный пожар тушат под Ростовом. Пламя распространяется вдоль трассы Батайск - Азов.
Возгорание началось 25 ноября около 16 часов в Батайске за садоводческим товариществом Гидромеханизатор. Загорелся сухой камыш.
- Угрозы населенному пункту нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Площадь пожара уточняется.
В настоящее время на месте происшествия работают 13 спасателей и три единицы техники.
Видео: vk.com/rostovnadonu