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Годовалая девочка попала в больницу, обварившись кипятком в Ростове

Годовалая девочка попала в больницу, обварившись кипятком в Ростове
В Ростове-на-Дону годовалая девочка попала в больницу, обварившись кипятком. Происшествие случилось 2 апреля на Кооперативной улице, сообщает портал DonDay.ru.

Годовалая малышка осталась одна на кухне. Она потянулась к небольшой кастрюльке с кипятком и случайно пролила ее на себя. Горячая вода сильно обожгла ручки девочке и грудную клетку.

В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. У крохи диагностировали термические ожоги 1-2-й степени. Сейчас она находится в больнице.

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