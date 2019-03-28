Годовалая девочка попала в больницу, обварившись кипятком в Ростове



В Ростове-на-Дону годовалая девочка попала в больницу, обварившись кипятком. Происшествие случилось 2 апреля на Кооперативной улице, сообщает портал DonDay.ru.



Годовалая малышка осталась одна на кухне. Она потянулась к небольшой кастрюльке с кипятком и случайно пролила ее на себя. Горячая вода сильно обожгла ручки девочке и грудную клетку.



В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. У крохи диагностировали термические ожоги 1-2-й степени. Сейчас она находится в больнице.