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Лесной пожар в Милютинском районе полностью ликвидировали

Лесной пожар в Милютинском районе полностью ликвидировали
В Ростовской области пожар после падения БПЛА в Милютинском районе удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщил Василий Голубев.

— По состоянию на 20:30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник вчера после падения БПЛА в Селивановском лесничестве, — сообщил глава региона Василий Голубев.

Напомним, что утром 29 сентября на территории Селивановского лесничества Милютинского района произошло возгорание. Причиной стало падение обломков беспилотника.

Из-за сильного ветра огонь распространился на площади 170 гектаров. Для тушения пожара были задействованы 159 человек и 54 единицы специальной техники. Также был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.
Фото для иллюстрации: МЧС РО
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