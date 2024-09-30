Лесной пожар в Милютинском районе полностью ликвидировали

Фото для иллюстрации: МЧС РО

В Ростовской области пожар после падения БПЛА в Милютинском районе удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщил Василий Голубев.— По состоянию на 20:30 в Милютинском районе ликвидирован лесной пожар, который возник вчера после падения БПЛА в Селивановском лесничестве, — сообщил глава региона Василий Голубев.Напомним, что утром 29 сентября на территории Селивановского лесничества Милютинского района произошло возгорание. Причиной стало падение обломков беспилотника.Из-за сильного ветра огонь распространился на площади 170 гектаров. Для тушения пожара были задействованы 159 человек и 54 единицы специальной техники. Также был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.