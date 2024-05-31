Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Лесной пожар в Ростовской области тушат с помощью вертолета Ми-8. Огонь вспыхнул в Тарасовском районе 31 мая. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.По состоянию на 18:30 часов огонь распространился на 52 гектара территории. Для тушения пожара привлекли 121 специалиста, 46 единиц техники и вертолёт Ми-8.Как сообщил Василий Голубев, на данный момент угрозы для населённых пунктов нет. Предварительно, причиной возгорания стал удар молнии.Прокуратурой донского региона организована проверка исполнения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов.