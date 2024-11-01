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На трассе Ростов-Таганрог часть фуры разворотило в результате аварии

На трассе Ростов-Таганрог часть фуры разворотило в результате аварии

В Ростовской области на трассе Ростов -Таганрог произошло страшное ДТП с грузовиками. Жуткими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях 1 ноября.

Судя по видео из соцсетей, столкнулись две фуры. От удара один из грузовиков превратился в груду металла, у автомобиля разворотило часть кабины. Вторая фура остановилась на обочине, чудом не свалившись в кювет.

В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате аварии машины получили механические повреждения. О пострадавших и о состоянии водителей не сообщается.
Фото: соцесети
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