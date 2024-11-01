На трассе Ростов-Таганрог часть фуры разворотило в результате аварии

Фото: соцесети

В Ростовской области на трассе Ростов -Таганрог произошло страшное ДТП с грузовиками. Жуткими кадрами поделились очевидцы в социальных сетях 1 ноября.Судя по видео из соцсетей, столкнулись две фуры. От удара один из грузовиков превратился в груду металла, у автомобиля разворотило часть кабины. Вторая фура остановилась на обочине, чудом не свалившись в кювет.В Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в результате аварии машины получили механические повреждения. О пострадавших и о состоянии водителей не сообщается.