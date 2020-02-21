На трассе Ростов - Таганрог во время движения загорелась фура



В Ростовской области на трассе сгорела фура «МАН». ЧП случилось на автодороге Ростов - Таганрог 26 февраля.



Во время движения 53-летний водитель услышал хлопок под кабиной автомобиля. Мужчина остановил грузовик, вышел из машины и увидел возгорание.

- Шофёр попытался потушить огонь своими силами. Проезжающие мимо водители остановились помочь, но справиться с огнём не удалось, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



На место прибыли пожарные и сотрудники ГИБДД. В результате происшествия никто не пострадал, но кабина грузовика успела полностью выгореть.

