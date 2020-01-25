На трассе Ростов — Таганрог произошло ДТП с участием машины ДПС: видео



Машина ДПС попала в ДТП на трассе Ростов — Таганрог. Авария произошла на 40-м километре автодороги 27 января около 8:30.



Утром автомобилисты, проезжая по трассе, увидели последствия происшествия: на дороге стояли фура, три легковушки и патрульная машина. Как оказалось, сначала водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением и врезался в попутную фуру «Вольво» и авто «Митсубиси Лансер». На место происшествия выехали сотрудники ДПС, которые припарковали служебную машину у дороги. Пока специалисты оформляли ДТП, в их машину врезался 38-летний мужчина на «Хёндай Акцент».



- В результате двух ДТП автомобили получили механические повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Ни один человек не пострадал.



