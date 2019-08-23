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Ландшафтный пожар площадью в 1000 квадратных метров пылает под Ростовом

Ландшафтный пожар площадью в 1000 квадратных метров пылает под Ростовом
Под Ростовом вспыхнул крупный ландшафтный пожар. На северо-восточной окраине Батайска горит сухая растительность. Сообщение о происшествии поступило 27 августа около 18 часов. По оперативным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.

На место прибыли 55 пожарных, через какое-то время их количество увеличилось до 67. С помощью 19 единиц техники они пытаются потушить пламя. Сейчас на месте работает пожарный поезд.

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