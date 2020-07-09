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Куча мусора на большом участке горела в Ростове-на-Дону

Куча мусора на большом участке горела в Ростове-на-Дону
В донской столице произошло загорание мусора. ЧП случилось 11 июля примерно в 4:00 в Днепровском переулке, 122.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило площадь 30 квадратных метров на окраине рощи, возле салона сотовой связи. Пожар пытались потушить восемь человек личного состава и две единицы техники. Огонь ликвидировали примерно в 4:20.

- В результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет, - добавили в ведомстве.

Причину возникновения пожара устанавливают.

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