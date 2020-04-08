На Дону произошло возгорание в частном доме
Частный дом горел в Сальском районе Ростовской области. ЧП случилось 9 апреля примерно в 15 часов в посёлке Загорье.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило участок площадью пять квадратных метров на улице Садовая. На месте работали восемь пожарных и две единицы техники. Огонь удалось потушить за полчаса.
- К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. - Во время пожара был спасён один человек.