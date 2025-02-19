Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области потушили крупный пожар в частном доме. Об этом сообщили в АР «УЧПС» Аксайского района.19 февраля в Щепкинском сельском поселении произошел пожар. В районе 14:00 на улице Виноградной в СНТ «Содружество» загорелся частный дом. О возгорании сообщили местные жители. Огромный столб дыма и зарево пламени было видно с соседних улиц. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в 180 квадратных метров.На место происшествия выехали три пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС.Согласно информации, полученной от МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.