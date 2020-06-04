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В Ростове на левом берегу более 70 спасателей тушат крупный ландшафтный пожар: видео

В Ростове на левом берегу более 70 спасателей тушат крупный ландшафтный пожар: видео
В Ростове-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. ЧП случилось на улице 1-й Луговой утром 8 июня. Примерно в 10:30 загорелся камыш. Согласно оперативным данным, огонь охватил площадь 800 квадратных метров.

Из-за сильного ветра пожару присвоили ранг № 2. На месте работают 74 спасателя и 20 единиц техники.
- Угрозы населённым пунктам нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Обстановка уточняется.

В ведомстве добавили, что на место происшествия направлен пожарный поезд.

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