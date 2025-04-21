Крупный ландшафтный пожар под Ростовом полностью потушили спустя 17 часов

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Крупный ландшафтный пожар под Ростовом был полностью потушен спустя 17 часов. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, финальная ликвидация возгорания произошла к 7 часам утра 21 апреля.Стоит напомнить, что пожар начался 20 апреля на территории, расположенной между Ростовом и Батайском. Около 15:00 произошло загорание высохшей травы в районе Соленого озера. Густые клубы черного дыма и отсветы пламени наблюдались из разных частей обоих городов.Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС по Ростовской области, площадь, охваченная огнем, превысила тысячу квадратных метров вблизи лодочной базы "Казачка".На месте происшествия работали 18 пожарных на шести спецмашинах. Потушить огонь удалось лишь на следующий день, 21 апреля, спустя 17 часов.