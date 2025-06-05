На левом берегу Дона в Ростове спасатели ликвидировали крупный ландшафтный пожар
В Ростове-на-Дону на левом берегу удалось ликвидировать масштабный пожар, который охватил территорию с сухой растительностью.
Инцидент произошёл 5 июня в районе дома № 42 по улице 1-й Луговой. Очевидцы заметили столб чёрного дыма и вызвали пожарных.
К моменту прибытия спасателей огонь распространился на 500 квадратных метров. Десять пожарных оперативно потушили пламя, не дав ему распространиться дальше.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.