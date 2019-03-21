Крупное возгорание произошло на складе под Ростовом
В городе Аксае произошло крупное возгорание в складском помещении. Пожар случился на улице Ленина.
Сигнал на пульт оперативного дежурного пожарной охраны поступил в полдень 22 марта. На место происшествия выехали 33 спасателя и 10 единиц техники. Очаг возгорания находился в подвале двухэтажного здания.
- Площадь пожара составила 80 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Ликвидация возгорания наступила в 13:11.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.