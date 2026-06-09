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Семья из Азова ищет доноров крови для маленького сына

Семья из Азова ищет доноров крови для маленького сына

Азовчанину Захару Пичугину в борьбе со сложной болезнью нужна срочная донорская помощь. Сбор крови проходит в больнице Ростова-на-Дону на Ченцова, 63Б/1.

Врачи диагностировали у 4-летнего Захара Пичугина острый лейкоз в понедельник, 8 июня. При этом азовские врачи, со слов родителей, несколько месяцев и до последнего момента говорили, что мальчик абсолютно здоров.

- Лишь обследование в частной клинике подтвердило опасения, - вспоминает отец мальчика.

Маленького азовчанина экстренно госпитализировали с острым лейкозом в Областную детскую клиническую больницу. Сейчас ему нужно ежедневно получать донорскую кровь.

- Сейчас моему сыну необходима донорская кровь. Подойдут доноры любой группы крови и любого резус-фактора, - говорит отец. - Все наши родственники и друзья уже сдали кровь. Нужно еще и много.
Фото: Дондей.
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