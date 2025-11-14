Фото: Дондей.

В Ростове на ремонт дорог после прокладки кабеля выделят более 170 миллионов рублей. Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок 14 ноября.Компания «Донэнерго» объявила тендер на ремонт дорог в Ростове после прокладки подземного кабеля. На эти цели выделено 172 миллиона рублей.Прокладывая кабель под землёй, строители оставили множество ям. Это затрудняет движение транспорта и пешеходов в некоторых районах города. Подрядчик, которого выберет компания, должен будет срезать повреждённый верхний слой асфальта и уложить новый. Работы также проведут во внутридворовых проездах и на тротуарах.Все работы должны быть завершены до конца 2028 года, а победителя тендера объявят 1 декабря 2025 года.