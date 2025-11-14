Новости
Восьмибалльные пробки сковали Ростов вечером 14 ноября

В Ростове-на-Дону дорожная обстановка оценивается в 8 баллов, что означает практически полную остановку движения транспорта, особенно в северной и центральной частях города.

Наиболее критичная ситуация сложилась в сердце города, где образовались масштабные заторы на проспекте Ворошиловском, улице Большой Садовой, улицах Текучева, Соколова, Красноармейской и близлежащих трассах. Дорожный инцидент на Ворошиловском проспекте лишь усугубил и без того сложную обстановку.

Западные окраины города также страдают от значительных пробок на улицах Всесоюзной, Малиновского, Доватора и Зоологической, где водители вынуждены терять время в длительных задержках.

В восточной части города чрезвычайно сложно проехать по проспекту Шолохова, улицам Нансена, Вятской, Троллейбусной, Киргизской и Страны Советов.

В северной части города почти полностью парализовано движение по улицам Стадионной, Шеболдаева, Немировича-Данченко, Вавилова, Королева и Оганова.

Водителям рекомендуется рассмотреть возможность переноса поездок по городу на более позднее время в течение следующих двух часов.
Фото: Яндекс.Карты
