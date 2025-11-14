Один водитель погиб и один пострадал в жесткой аварии в Зерноградском районе

Фото: Госавтоинспекция РО

В Зерноградском районе Ростовской области 14 ноября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей «Лада Гранта», в результате которого один человек погиб, а еще один получил травмы.По предварительным данным, авария случилась днем. 22-летняя девушка, управлявшая «Ладой Грантой», по неустановленным причинам выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другой «Ладой Грантой», за рулем которой находился 62-летний мужчина.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, пожилой водитель скончался на месте аварии. Молодая женщина, находившаяся за рулем другого автомобиля, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.