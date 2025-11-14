Новости
Баста и Дмитрий Журавлев выпустили драйвовый трек «Девочка в цветах»

Ростовский рэпер Василий Вакуленко (Баста) вместе с ведущим шоу «Натальная карта» Дмитрием Журавлевым 14 ноября представил совместную песню «Девочка в цветах». Об этом рассказал Баста в соцсетях.

Василий сообщил, что Дима присоединился к записи и великолепно исполнил партию. В итоге получился хит.

– Друзья мои, все было бы очень плохо, если бы мы с Димой Журавлевым не записали песню, которая скоро выйдет. Песня называется «Девочка в цветах», и Дима любезно согласился принять участие в этой работе. Он грандиозно спел, получилась суперпесня! – рассказал Василий Вакуленко.

Фанаты тепло приняли новинку. В комментариях отмечают зажигательный мотив и пишут, что такие треки нужны в серые будни и промозглую погоду.
Фото: соцсети
