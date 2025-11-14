Более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировали на Дону

Фото: Дондей

Более 9 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировали в Ростовской области. Об этом сообщает портал DonDay со ссылкой представителей регионального Роспотребнадзора.По данным ведомства, наибольшее количество заболевших приходится на детей до 14 лет, их доля составляет 51,3%. Остальные 48,7% — это взрослые, достигшие 15-летнего возраста. Врачи зафиксировали снижение заболеваемости на 44,9% по сравнению с эпидемическим порогом.В Ростовской области продолжают циркулировать шесть вирусных инфекций, не относящихся к гриппу: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Кроме того, зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом А.Вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от вирусных инфекций. В регионе привиты более 1,3 миллиона человек, что составляет 32,9% от общей численности населения.