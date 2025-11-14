На Дону сотрудники автосервиса получают 137 тысяч рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области средние предлагаемые зарплаты в автосервисах достигли 137 759 рублей в месяц. За год показатель вырос на 31%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито.Работа».Лидерами роста стали специалисты по обслуживанию авто. В октябре автомеханикам предлагали в среднем 151 668 рублей в месяц, что на 50% больше, чем в 2024 году. Автомаляры в октябре могли рассчитывать на 162 081 рубль (рост на 32% больше к прошлому году). Третье место по росту занимают шиномонтажники. В октябре 2025 года им предлагали в среднем 113 571 рубль при полной занятости.Аналитики объясняют увеличение зарплат не только сезонным спросом, но и изменением структуры автопарка, так как современные автомобили всё активнее оснащаются электронными и инженерными системами, требующими высокой квалификации для ремонта.Важно учитывать, что средняя зарплата здесь рассчитана по вакансиям, где работодатели часто указывают максимальные значения, поэтому реальные доходы могут отличаться. Кроме того, чтобы зарабатывать такие суммы, сотрудникам обычно приходится много трудиться; высокие ставки чаще достигаются в сезон, вне него доходы падают.