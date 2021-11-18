Из-за сильного ветра дерево упало на иномарку в центре Ростова

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В центре Ростова штормовой ветер повалил дерево на легковушку. ЧП случилось в районе Публичной библиотеки 20 ноября.По словам очевидцев, «Киа Рио» стояла недалеко от дома № 63 на улице Журавлева. В какой-то момент ветер сломал растение у основания и повалил на иномарку. От сильного удара у машины разбилось заднее стекло, и погнулась крышка багажника. Ремонт автомобиля обойдется владельцу в десятки тысяч рублей. Чтобы получить компенсацию, ему необходимо обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ.Подобные случаи произошли и в других муниципалитетах Ростовской области. Так, в Донецке упавшее дерево заблокировало проезд. ЧП случилось в переулке Гагарина. Один из местных жителей отодвинул растение к обочине и предложил желающим забрать его на дрова.В микрорайоне № 3 в Новошахтинске старый тополь упал прямо на детскую площадку. Горожане возмущены тем, что коммунальщики не спилили деревья своевременно, хотя в администрацию города они направляли не одно письмо с просьбами об этом. В этот раз ЧП обошлось без пострадавших. Однако в микрорайоне остались еще десятки аварийных деревьев.