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В центре Ростова штормовой ветер повалил деревья на машины

В центре Ростова штормовой ветер повалил деревья на машины
В Ростове сильный ветер повалил десятки деревьев. Одно из них упало на две припаркованные машины. Фотографии последствий бушующего ветра очевидцы опубликовали в соцсетях 5 июля.

На снимках видно, как толстый ствол дерева упал прямо на две легковушки. «Ниве» сильно смяло капот, а вот у второй машины видимых повреждений нет. Часть дерева осталась лежать посреди дороги, перекрыв проезд на улице Мечникова - перед Комсомольской площадью.

На Театральной площади, в частности в парке Революции, ветер тоже повалил деревья. Однако там обошлось без повреждений.

В связи с непогодой не рекомендуется ходить под ветками старых сухих деревьев, а также нужно избегать слабозакрепленных конструкций, по возможности ограничить пребывание на улице. Водителям также стоит соблюдать осторожность и не парковать транспорт под деревьями.

В случае, если на машину упадет тяжелый предмет (в том числе ствол или ветки), владельцу необходимо будет обратиться в районные инженерные службы и ТСЖ. Специалисты составят протокол, в котором укажут информацию об ущербе. После этого владелец авто может обратиться в соответствующие инстанции для получения компенсации.

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