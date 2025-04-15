В Ростовской области из-за короткого замыкания дотла сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС РО

В Зерноградском районе Ростовской области 15 апреля в частном доме случилось возгорание. Предположительной причиной инцидента стало короткое замыкание в электросети.Пожар вспыхнул в 8:30 на улице Разина, 78 в поселке Зерновом. Хозяйка дома в это время находилась внутри. Заметив необычный звук из одной из комнат, она решила выяснить причину. К своему изумлению, она обнаружила, что соседнее помещение охвачено огнем. К счастью, женщина смогла вовремя покинуть горящее здание и вызвать пожарных.В тушении пожара участвовали 16 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники. Окончательно ликвидировать возгорание на площади 300 квадратных метров удалось к 10:43.Согласно данным пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, причиной возникновения пожара послужила неисправность в электропроводке, а именно – короткое замыкание.