Хозяйка сгоревшей квартиры на Вятской улице в Ростове работала поваром в детском саду

- Она часто устраивала в доме шумные вечеринки с алкоголем. Несколько раз приходилось вызывать полицию. Она напивалась и начинала вести себя агрессивно, — рассказала соседка.

Фото: ростов.ру

Соседи из дома № 41 на улице Вятской поделились историей своей соседки, из-за которой у них сгорели комнаты. Об этом сообщает Donday.Хозяйке квартиры — 62 года. Она проживала вместе с матерью, которой было 94 года, и еще одним мужчиной в коммунальной квартире. В рабочее время женщина трудилась поваром в детском саду, а свободное предпочитала проводить за рюмочкой. Соседи часто страдали от шумных вечеринок, которые устраивала хозяйка.Хотя соседи считали хозяйку женщиной умной и образованной, она жила отдельно от матери, которая была уже в преклонном возрасте. Дочь часто забирала ее к себе. В тот злополучный вечер мать была у нее в гостях.К сожалению, бабушка и двое мужчин, которые находились в квартире, не смогли выбраться из горящего здания. Они задохнулись до того, как прибыли спасатели. Сама хозяйка и ещё двое мужчин смогли спастись.По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».