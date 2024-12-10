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В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погибла бабушка

В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погибла бабушка
В Ростове-на-Дону при пожаре в многоквартирном доме погибла 90-летняя бабушка. Пожар вспыхнул утром 10 декабря на улице 1-ой Пролетарской.

По предварительным данным, из-за короткого замыкания проводки в квартире начался пожар. Соседи почувствовали запах гари и выбежали на улицу. К сожалению, хозяйка горящей квартиры не смогла выбраться и задохнулась от едкого дыма. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на пяти квадратных метрах.

Напомним, что это уже второй пожар в Ростове за последние сутки. В доме №41 на девятом этаже загорелась квартира. Внутри находились шесть человек. Троих удалось спасти. Двое мужчин и 94-летняя женщина надышались дымом и погибли. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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