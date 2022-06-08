Из-за пожара на Харьковском шоссе под Новочеркасском собралась огромная пробка
На трассе за посёлком Казачьи Лагери на ходу загорелось транспортное средство. Происшествие случилось 10 июня под Новочеркасском.
Вследствие пожара на Харьковском шоссе под Новочеркасском собралась большая пробка протяжённостью около пяти-шести километров. В результате оказалась перекрыта часть дороги. Автомобилисты ищут объездные пути, но все равно попадают в пробку.
Водители стоят в заторе от Казачьих Лагерей до Верхнегрушевского. Обстоятельства происшествия уточняются. В УГИБДД по Ростовской области и ГУ МЧС по региону информации о происшествии пока нет.