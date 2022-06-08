Из-за пожара на Харьковском шоссе под Новочеркасском собралась огромная пробка

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На трассе за посёлком Казачьи Лагери на ходу загорелось транспортное средство. Происшествие случилось 10 июня под Новочеркасском.Вследствие пожара на Харьковском шоссе под Новочеркасском собралась большая пробка протяжённостью около пяти-шести километров. В результате оказалась перекрыта часть дороги. Автомобилисты ищут объездные пути, но все равно попадают в пробку.Водители стоят в заторе от Казачьих Лагерей до Верхнегрушевского. Обстоятельства происшествия уточняются. В УГИБДД по Ростовской области и ГУ МЧС по региону информации о происшествии пока нет.